Защитник «Динамо» Майсторович успешно перенёс операцию после травмы крестообразных связок

Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович успешно перенёс операцию после травмы крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В ближайшее время сербский футболист начнёт восстановление после повреждения.

«Желаем Милану здоровья и скорейшего возвращения на поле», — гласит заявление клуба.

Майсторович перешёл в «Динамо» в феврале 2023 года. Защитник успел сыграть за московский клуб десять матчей в РПЛ и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Контракт Майсторовича с «Динамо» рассчитан до июня 2027 года.

Майсторович получил травму в матче 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:3). Защитник был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.