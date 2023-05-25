Защитник «Динамо» Майсторович успешно перенёс операцию после травмы крестообразных связок
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Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович успешно перенёс операцию после травмы крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт столичного клуба.
В ближайшее время сербский футболист начнёт восстановление после повреждения.
«Желаем Милану здоровья и скорейшего возвращения на поле», — гласит заявление клуба.
Майсторович перешёл в «Динамо» в феврале 2023 года. Защитник успел сыграть за московский клуб десять матчей в РПЛ и Кубке России, не отметившись в них результативными действиями. Контракт Майсторовича с «Динамо» рассчитан до июня 2027 года.
Майсторович получил травму в матче 27-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:3). Защитник был вынужден покинуть поле в начале второго тайма.
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