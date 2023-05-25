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Эрик Ламела — единственный аргентинец в истории с 10+ голами в Италии, Испании и Англии

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела забивал не менее десяти голов в чемпионатах Англии, Италии и Испании. Он стал первым аргентинским игроком в истории, которому удалось это сделать, сообщает OptaJose.

В состоявшемся накануне матче 36-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Эльче» Эрик Ламела забил первый и единственный гол команды Хосе Мендилибара. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Для Ламелы этот забитый мяч стал десятым за два сезона в рамках внутреннего испанского первенства и позволил ему установить новый рекорд среди аргентинских футболистов, выступавших и выступающих в Европе.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги 31-летний полузащитник забил пять мячей в 30 матчах.

За «Тоттенхэм» Ламела забил 17 голов, за «Рому» отличился 19 раз.