Эрик Ламела — единственный аргентинец в истории с 10+ голами в Италии, Испании и Англии
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Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела забивал не менее десяти голов в чемпионатах Англии, Италии и Испании. Он стал первым аргентинским игроком в истории, которому удалось это сделать, сообщает OptaJose.
В состоявшемся накануне матче 36-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Эльче» Эрик Ламела забил первый и единственный гол команды Хосе Мендилибара. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Для Ламелы этот забитый мяч стал десятым за два сезона в рамках внутреннего испанского первенства и позволил ему установить новый рекорд среди аргентинских футболистов, выступавших и выступающих в Европе.
В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги 31-летний полузащитник забил пять мячей в 30 матчах.
За «Тоттенхэм» Ламела забил 17 голов, за «Рому» отличился 19 раз.
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