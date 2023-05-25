«Зенит» объявил, что Родригао пропустит оставшиеся матчи сезона-2022/2023

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» объявил, что бразильский защитник команды Родригао пропустит оставшиеся матчи сине-бело-голубых в сезоне-2022/2023. Футболист был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра.

«Родригао пропустит заключительные матчи сезона. Бразильский защитник сине-бело-голубых был прооперирован после повреждения приводящей мышцы бедра.

Решение о медицинском вмешательстве приняли тренерский и медицинский штабы клуба, исходя из состояния игрока. Операция прошла успешно, футболист будет восстанавливаться под наблюдением клубных врачей. Точные сроки возвращения Родригао на футбольное поле будут опубликованы дополнительно.

Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао скорейшего восстановления и возвращения в игру!» — сообщает телеграм-канал «Зенита».