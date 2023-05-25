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Юрист рассказал, может ли КДК снизить дисквалификацию Соболева после апелляции «Спартака»

Юрист рассказал, может ли КДК снизить дисквалификацию Соболева после апелляции «Спартака»
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Спортивный и футбольный юрист, партнёр юридической компании SILA Михаил Прокопец рассказал, может ли Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) снизить дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, что это займёт около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.

Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Форвард красно-белых Александр Соболев, напомним, получил четырёхматчевую дисквалификации и, соответственно, должен пропустить не только концовку текущего сезона, но и начало следующего.

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