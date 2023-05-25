Состоялась жеребьёвка стыковых матчей за право игры в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о проведении жеребьёвки переходных матчей между командами РПЛ и Первой лиги сезона 2022/2023.

По результатам жеребьёвки клубы Первой лиги проведут первые матчи дома, а ответные игры — в гостях. Проведение встреч запланировано на 6 и 9 июня, однако точные даты будут определены позднее.

Жеребьёвка прошла в два этапа. На первом определялось, для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьёвки. На втором этапе решалось, где команда проведёт первую игру — дома или на выезде.

За право сыграть в РПЛ в следующем сезоне будут играть команды, занявшие 13-е и 14-е места по итогам текущего розыгрыша чемпионата в высшем дивизионе, и клубы, занявшие третье и четвёртое места в Первой лиге.