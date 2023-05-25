Тюкавин — о «Динамо»: можно сказать, обосрались в юбилейный год

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что бело-голубые провалили юбилейный год. Напомним, в апреле 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет.

«Какое сейчас настроение? Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что, можно сказать, обосрались в юбилейный год. Проиграли важный матч с «Факелом», вылетели из Кубка…

Какой-то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 45 очков в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице седьмое место, отставая от идущего шестым «Краснодара» на одно очко. В оставшихся турах чемпионата России бело-голубые сыграют с «Локомотивом» (дома, 28 мая) и «Оренбургом» (выезд, 3 июня). Отметим, что за три тура до окончания РПЛ клуб уволил с поста главного тренера Славишу Йокановича.