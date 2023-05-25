Кузнецов: вряд ли Семак выиграл бы чемпионат России с футболистами уровня «Пари НН»

Бывший игрок сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу тренеров в Российской Премьер-Лиге. Экс-футболист не смог однозначно ответить на вопрос, кто в данный момент является лучшим тренером в чемпионате страны.

«Есть группа тренеров, которые хорошо делают свою работу — например, Семак. Но у него состав, с которым он обязан становиться чемпионом. Если бы состав был другой, мне бы хотелось посмотреть, как он будет действовать, например, без бразильцев.

Федотов и Абаскаль — тоже люди, которые хорошо выполняют свою работу. Команды находятся в группе призёров, в борьбе за второе место. Да, были спады и у тех, и у других, но сезон можно назвать успешным. Мне нравится Осинькин. У него каждый год забирают футболистов в топ-клубы, а он всё равно старается придерживаться своей линии, и футболисты у него растут. Там и сейчас есть три человека, которые могут пополнить наши топ-клубы.

Пришёл Юран в «Пари НН» — и команда может решить задачу не вылететь из РПЛ. Вадим Евсеев начал работать в «Факеле» — и у команды появилась возможность спастись от вылета. Хотя и Пятибратов неплохо работал, просто обстоятельства сложились таким образом, что он ушёл. У Галактионова не получилось в «Пари НН», а «Локомотив», где есть игроки более высокого уровня, под его руководством нашёл свою игру, выбрался из достаточно тяжёлой ситуации и уверенно играет.

«Динамо» в этом году провалилось. «Торпедо» тоже провалилось, причём это произошло бы при любом тренере. Хотелось бы отметить великолепную работу Ташуева. «Ахмат» находится в топ-5, показывает добротный футбол даже без лидеров, без футболистов, которые делают игру. Без Бериши, Садулаева, Коновалова команда играет на своём уровне в футбол, в который умеет. Это уже говорит о Ташуеве, как о хорошем специалисте, который умеет мотивировать. «Ростов» с Карпиным добился определённого уровня, но чуть-чуть не хватило на дистанции, и команда немного сбавила обороты.

Тяжело однозначно ответить на вопрос о лучшем тренере. Многие команды по ходу сезона сменили цели, сменили тренера. Нельзя однозначно сказать, что кто-то лучший. Это нужно смотреть в длительной перспективе. Семак отработал пять сезонов — пять чемпионств. Но если он пойдёт в «Пари НН», то вряд ли выиграет чемпионат с теми футболистами, которые там есть», — приводит слова Кузнецова Metaratings.