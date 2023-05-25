Сутормин: зарплаты футболистов обоснованы. Некоторые не видят обратной стороны медали

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался об уровне зарплат футболистов, заявив, что большие деньги, получаемые спортсменами, обоснованы. Также игрок выразил сожаление, что представители бюджетных профессий зарабатывают заметно меньше.

«Считаю ли я, что футболисты много зарабатывают? Скажу, что да, но это обоснованные деньги. Я считаю, что учителя, врачи и другие подобные профессии должны получать больше. Понятно, что футболисты зарабатывают больше, к сожалению. Имею в виду, чтобы учителя и остальные, дай бог, стали получать больше.

Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то». Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, кто-то этого не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды: сегодня ты здесь, завтра — там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч [рублей], и у них ничего больше нет. А где-то и [вообще] не платят. В 35 лет заканчиваешь — а ты только в футбол играл», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».