Магкеев перенёс операцию на колене, в «Локомотиве» рассказали о его состоянии

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сообщил, что сегодня, 25 мая, защитник московской команды Станислав Магкеев перенёс операцию на колене. Операция проходила во Франции, там же футболист начнёт реабилитацию.

«Сегодня в семь утра в одной из клиник Лиона во Франции Стас был прооперирован. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Вместе с Магкеевым всё это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, который сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведёт начальный этап реабилитации», — приводит слова Игоря Калюжного официальный сайт «Локомотива».