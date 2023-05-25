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Магкеев перенёс операцию на колене, в «Локомотиве» рассказали о его состоянии

Магкеев перенёс операцию на колене, в «Локомотиве» рассказали о его состоянии
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сообщил, что сегодня, 25 мая, защитник московской команды Станислав Магкеев перенёс операцию на колене. Операция проходила во Франции, там же футболист начнёт реабилитацию.

«Сегодня в семь утра в одной из клиник Лиона во Франции Стас был прооперирован. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Вместе с Магкеевым всё это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, который сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведёт начальный этап реабилитации», — приводит слова Игоря Калюжного официальный сайт «Локомотива».

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