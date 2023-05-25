Тюкавин: хотел бы попробовать себя в Европе. Буду смотреть, где больше перспектив роста
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможной смене клубной прописки. Он заявил, что хотел бы попробовать себя в Европе, но не стал загадывать по поводу возможного ухода из стана бело-голубых.
«Возможный уход в другой клуб? Не могу так загадывать. Буду смотреть, где больше перспектив для того, чтобы вырасти как футболист.
Я знаю, что к Арсену Захаряну был реальный интерес со стороны «Челси». Про себя не знаю. Есть ли желание уехать в Европу? Хотел бы попробовать себя там.
Знаю ли я иностранные языки? С английский всё нормально. Понимаем, но говорить вряд ли пока можем. Европа сейчас для нас закрыта, так что есть время подучить», — приводит слова Константина Тюкавина «Матч ТВ».
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