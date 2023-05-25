«Крылья Советов», «Оренбург» и «Пари НН» интересуются форвардом «Химок» Руденко

Форвард «Химок» Александр Руденко интересен «Крыльям Советов», «Оренбургу» и «Пари Нижнему Новгороду». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2022/2023 Руденко провёл за «Химки» 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в € 900 тыс.

Отметим, что Руденко является воспитанником «Спартака». Помимо академии и дубля красно-белых он успел поиграть за «Торпедо», «Сочи» и «Химки». Александр играет по всему фронту атаки — на фланге и в центре.

Напомним, «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 28 матчах. Отставание от «Пари НН» за два тура до конца сезона увеличилось до восьми очков, поэтому «Химки» потеряли даже математические шансы на сохранение прописки в РПЛ.