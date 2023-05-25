В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Химок» Руденко

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном трансфере нападающего «Химок» Александра Руденко.

«Мы смотрим за Руденко, рассматриваем как один из вариантов. Первый раз мы его смотрели года два назад, но у него была травма, поэтому тогда не получилось. Сейчас ещё хотим посмотреть. Что из этого получится, пока не могу сказать», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

24-летний Руденко выступает за подмосковный клуб с 2022 года после перехода из московского «Спартака». В текущем сезоне на счету 24-летнего нападающего 23 матча в Российской Премьер-Лиге в составе «Химок», в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.