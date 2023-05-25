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Червиченко — о «Ростове»: в РПЛ не для всех равные условия, при этом клуб показал максимум

Червиченко — о «Ростове»: в РПЛ не для всех равные условия, при этом клуб показал максимум
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал спад «Ростова» на финише сезона Российской Премьер-Лиги.

«У «Ростова» накопилась усталость от таких путешествий, логистическая сложность даёт о себе знать. Поезда, автобусы, ожидания, календарь… Вообще, у нас в чемпионате не для всех команд равные условия, для некоторых они жуткие.

У ростовчан в концовке выбыли ключевые игроки, а молодёжь не вытягивает. Ещё активно вредят судьи, это тоже на молодых ребятах отражается. При всём при этом «Ростов» показал максимум и прыгнул выше головы.

Со своим бюджетом, проблемами выступили достойно. Жалко, что на последние пять матчей их не хватило», — приводит слова Червиченко Legalbet.

«Ростов» потерпел поражения в трёх последних матчах чемпионата России. Команда Валерия Карпина занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах.

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