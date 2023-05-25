Динияр Билялетдинов: Дзюба, как и Баринов, однозначно наиграл себе на новый контракт

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о продлении контрактов с Артёмом Дзюбой и Дмитрием Бариновым.

«Ну а какие варианты тут ещё были? Дзюба однозначно наиграл себе на новый контракт! Артём весной много забил, много отдал, всё по делу. Баринов тем более заслужил себе контракт. Ему стоит уже забывать про Европу и спокойно концентрироваться на игре за «Локомотив». Летом клубу важно произвести точечные усиления. Главное — не сломать игру команды. Думаю, в новом сезоне «Локо» поборется за самые высокие места», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 25 мая, «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее клуб заключил новое соглашение с капитаном команды Дмитрием Бариновым.