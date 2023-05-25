Бывший игрок «Тосно» рассказал, что так и не получил медаль за победу в Кубке России

Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев раскрыл подробности ухода из футбольного клуба «Тосно».

«Памятную медаль за тот успех я до сих пор не получил. Раздали награды руководителям клуба, бухгалтерам, персоналу. До футболистов, уехавших в аренду, медали не дошли. Как раз мой случай, я тогда в «Томь» перешёл.

Зарплату за пять месяцев нам так и не выплатили. Про премиальные не говорю, и так понятно», – сказал Казаев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, полузащитник сыграл за «Тосно» в четырёх матчах Кубка России в сезоне-2017/2018, после чего перешёл в «Томь» на правах аренды. По окончании того сезона «Тосно» перестал существовать из-за проблем с финансированием.

Сейчас Казаев выступает за «Балтику», по итогам текущего сезона получившую повышение в Российскую-Премьер Лигу. Он принял участие в 31 матче, в котором забил три гола.