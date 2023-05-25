Дзюба: рад подписать новый контракт с «Локомотивом», обещаю, ещё пошумим

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о продлении контракта с московским клубом.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места, потому что других для меня не существует. Обещаю, ещё пошумим!» — написал футболист в своём телеграм-канале.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Дзюба провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 39 очков в 28 матчах.