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Дзюба: рад подписать новый контракт с «Локомотивом», обещаю, ещё пошумим

Дзюба: рад подписать новый контракт с «Локомотивом», обещаю, ещё пошумим
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о продлении контракта с московским клубом.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места, потому что других для меня не существует. Обещаю, ещё пошумим!» — написал футболист в своём телеграм-канале.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Дзюба провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 39 очков в 28 матчах.

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