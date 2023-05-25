В «Локомотиве» прокомментировали продление контракта с Артёмом Дзюбой

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели — вернуть футбольный клуб «Локомотив» на лидирующие позиции», — приводит слова Ульянова пресс-служба клуба.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.