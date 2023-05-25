Виталий Дьяков: сегодня «Локомотив» и Дзюба – это идеальный союз, они нашли друг друга

Бывший российский защитник Виталий Дьяков высказался о продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».
«Продление контракта с Дзюбой – это хорошая новость для болельщиков «Локомотива». Он принёс много пользы команде в весенней части сезона, поэтому вполне заслужил новый контракт. У Дзюбы не срослось с «Торпедо» и «Пари НН», но с «Локомотивом» они нашли друг друга. Правильно, что стороны решили продолжить сотрудничество. Сегодня «Локомотив» и Дзюба – это идеальный союз.
Вполне возможно, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за медали. Команда неплохо провела весеннюю часть сезона и по игре, и по результату. Конечно, для призовых мест надо усилить некоторые позиции, но, как мне кажется, у «Локомотива» есть для этого возможности», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, ранее Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
- 25 мая 2023
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