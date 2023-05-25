«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

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Сегодня, 25 мая, пройдёт перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1. В составе хозяев поля отличился полузащитник Жоржиньо, гол в составе «Манчестер Юнайтед» забил Каземиро.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.