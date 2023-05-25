Александр Мостовой: в России Артём Дзюба может ещё лет пять спокойно играть

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о продолжении карьеры нападающего Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге.
«Я был одним из первых, кто после неудачи Дзюбы в Турции сказал, что в России он может ещё лет пять спокойно играть. Меня удивляло, почему его никто не брал. Однозначно, «Локомотив» правильно сделал. Для «Локомотива» было правильным решением взять Дзюбу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
Начало сезона-2022/2023 россиянин провёл в турецком «Адана Демирспор», где сыграл в четырёх матчах, забив один гол.
- 25 мая 2023
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