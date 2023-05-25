Детский тренер Дзюбы: просто молча радуюсь за Артёма, «Локомотив» — это его команда!
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Первый тренер нападающего Артёма Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал продление контракта футболиста с «Локомотивом».
«Если Дзюба принял такое решение, значит оно правильное. На сегодня «Локомотив» — это его команда! Просто молча радуюсь за Артёма. Он нашёл свою команду, у него всё получается. Думаю, что в следующем сезоне «Локомотив» поборется за самые высокие места в чемпионате России», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, ранее Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
Шупляков тренировал Дзюбу в академии московского «Спартака».
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