Детский тренер Дзюбы: просто молча радуюсь за Артёма, «Локомотив» — это его команда!

Первый тренер нападающего Артёма Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал продление контракта футболиста с «Локомотивом».

«Если Дзюба принял такое решение, значит оно правильное. На сегодня «Локомотив» — это его команда! Просто молча радуюсь за Артёма. Он нашёл свою команду, у него всё получается. Думаю, что в следующем сезоне «Локомотив» поборется за самые высокие места в чемпионате России», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

Шупляков тренировал Дзюбу в академии московского «Спартака».