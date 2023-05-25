Источник: Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Кубка

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Певица Полина Гагарина с большой долей вероятности исполнит гимн страны на финальном матче Фонбет Кубка России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Гагарина исполнит гимн России перед началом матча. Ещё одним участником мероприятия должен стать Василий Вакуленко (Баста).

Выступление артистов на финальных матчах Кубка России становится уже традиционным. В прошлом году гимн страны исполнял Григорий Лепс, а в качестве хедлайнеров концертной программы выступали Люся Чеботина и МакSим.

Суперфинал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар», пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, Кубок России в этом сезоне впервые разыгрывается в новом формате. ЦСКА вышел в Суперфинал, став победителем сетки плей-офф Пути РПЛ, а «Краснодар» пробился в решающий матч через Путь регионов.