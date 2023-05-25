Российский футбольный союз (РФС) учредил Всероссийский день футбола. Впервые он пройдёт 10 июня.

«Фестиваль «Всероссийский день футбола» станет традиционным и будет проводиться в летнее время года по всей стране, в том числе в преддверии таких событий, как финал Кубка, Суперкубка страны и других важных для отечественного футбола матчей.

Впервые массовые футбольные фестивали для детей и взрослых в рамках Всероссийского дня футбола пройдут во всех регионах страны в июне, а главный праздник состоится в «Лужниках» 10 июня 2023 года, накануне суперфинала FONBET Кубка России, и будет приурочен к 100-летию московского спорта.

Московский фестиваль в «Лужниках» будет организован Союзом совместно с Москомспортом при поддержке компании «Фонбет» и объединит в себе футбольные турниры для более чем двух тысяч команд, живые выступления популярных музыкальных артистов, а также разнообразные игровые и развлекательные площадки для всех желающих. Ожидается, что праздник посетят более 20 тысяч гостей.

Между собой сыграют команды болельщиков клубов-участников FONBET Кубка России со всей страны, а на нескольких полях в трёх возрастных категориях пройдет всероссийский турнир по мини-футболу.

Цель фестиваля – популяризировать футбол среди всех категорий населения страны, показать его доступность. В «Лужниках» будут представлены площадки и участники проектов РФС – «Футбол в школе», «Россия – футбольная страна!», будут организованы матчи и турниры среди футболистов и футболисток с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, мастер-классы для девочек с игроками женской Суперлиги, также пройдёт фестиваль болельщиков FONBET Кубка России», – сообщается на официальном сайте РФС.