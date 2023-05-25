Сенников: Дзюба доказал, что нужен «Локомотиву» — без него атака не такая сильная

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решение московского клуба продлить контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Продление контракта с Дзюбой — хорошая сделка для «Локомотива». Артём доказал, что он нужен команде. В тех матчах, когда его не было, атака не казалась такой сильной. Здорово, что Артём останется в «Локомотиве» и продолжит помогать команде.

Если Артём продолжит хорошо играть, то «Локомотив» снова продлит с ним контракт. Я помню, как Сергей Гуренко продлевал контракт по одному году три или четыре раза. Всё в руках Дзюбы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.