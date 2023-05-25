Семак — о матче с «Сочи»: задача всегда одна — играть как можно лучше и побеждать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался перед матчем 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Какие задачи перед командой? Задача всегда одна — играть как можно лучше и побеждать. Конечно, сейчас мы делаем упор на качество нашей игры — тот уровень, который у нас есть, мы не должны его снижать. Понятно, что те игроки, которые по ходу сезона получали меньше игровой практики, сейчас получают хорошую возможность.

Как меняется тренировочный процесс после досрочного завоевания чемпионства? Никак не меняется — мы проводим тренировочные занятия в том же расписании, всё то же самое. Иногда ввиду определённых обстоятельств возможно больше выходных, но немного. У нас после матча со «Спартаком» был один дополнительный выходной. И после матча с «Краснодаром» также был один день. То, что изменилось, — только эти два дополнительных выходных, которых бы не было, если бы мы досрочно не завоевали золотые медали.

Сезон для Одоевского закончен? Нет, мы надеемся, что на следующей неделе он уже будет заниматься в общей группе. Бакаев? Ждём. Всё то же самое: пока он занимается индивидуально, но мы надеемся, что на следующей неделе он подключится к общей группе. Караваев вернулся в общую группу? Да. Караваев вернулся, он готов.

Матч пройдёт в день рождения Петербурга, будет ли это мотивацией? Петербург и «Зенит» даже здесь идут рядом (улыбается). Мы со своей стороны постараемся играть так же, как мы играем в каждом матче: зрелищно и результативно. Стараемся радовать болельщиков и в день города, и в любой другой день», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Сочи» — «Зенит» пройдёт в субботу, 27 мая, в Сочи.