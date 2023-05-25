«Реал» определился с выбором нового левого защитника

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Мадридский «Реал» попытается приобрести защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, мадридский клуб готовит «Ливерпулю» предложение примерно в € 46 млн. Цель приобретения – замена француза Ферлана Менди на позиции левого защитника и перевод хавбека Эдуардо Камавинги, который в последнее время выполнял функции лефтбэка, в центр поля.

Действующий контракт Робертсона с «Ливерпулем» заканчивается по окончании сезона-2025/2026. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 48 млн.

В текущем сезоне Роберстон провёл 42 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых сделал десять голевых передач.

Ранее стало известно, что «Реал» также рассматривает вариант с приобретением канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.