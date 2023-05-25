Колосков: новый контракт Дзюбы – логичный шаг. В «Локомотиве» нет серьёзных нападающих

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал продление контракта нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Подписание нового контракта – хорошее решение и для Дзюбы, и для «Локомотива». Артём вписался в команду, между ним и другими футболистами уважительные отношения. В плане игры Дзюба принёс «Локо» большую пользу в отдельных матчах. А если вспомнить об отсутствии в составе железнодорожников нападающих серьёзного уровня, то этот шаг кажется ещё более логичным.
Может ли у Дзюбы случиться спад? Он опытный футболист, который очень много прошёл на своём футбольном пути. Вряд ли его что-то может сбить с толку. Нет никаких оснований думать об игровом спаде Дзюбы», – сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
- 25 мая 2023
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