Моуринью: «Тоттенхэм» — единственный клуб в моей карьере, к которому я не питаю чувств

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» — единственный бывший клуб, к которому он не испытывает серьёзных чувств.

«Я надеюсь, что болельщики «Тоттенхэма» не поймут меня неправильно, но единственный клуб в моей карьере, к которому я не испытываю глубоких чувств, — это «Тоттенхэм».

Вероятно, это произошло из-за того, что стадион был пуст во время пандемии. А возможно, потому, что мистер Леви не позволил мне выиграть финал и завоевать трофей», — приводит слова Моуринью BBC.

Моуринью был уволен из лондонского клуба в апреле 2021 года. Это произошло меньше чем за неделю до финала Кубка английской лиги, в котором «Тоттенхэм» минимально уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.