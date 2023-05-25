Моуринью: «Тоттенхэм» — единственный клуб в моей карьере, к которому я не питаю чувств
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что «Тоттенхэм» — единственный бывший клуб, к которому он не испытывает серьёзных чувств.
«Я надеюсь, что болельщики «Тоттенхэма» не поймут меня неправильно, но единственный клуб в моей карьере, к которому я не испытываю глубоких чувств, — это «Тоттенхэм».
Вероятно, это произошло из-за того, что стадион был пуст во время пандемии. А возможно, потому, что мистер Леви не позволил мне выиграть финал и завоевать трофей», — приводит слова Моуринью BBC.
Моуринью был уволен из лондонского клуба в апреле 2021 года. Это произошло меньше чем за неделю до финала Кубка английской лиги, в котором «Тоттенхэм» минимально уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
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