Жюль Кунде сделал заявление относительно своего будущего в «Барселоне»
Поделиться
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского клуба.
«Чтобы внести ясность: я никогда не просил об уходе, так что никуда не уйду», – написал Кунде на своей странице в социальной сети.
Напомним, ранее Marca стало известно, что француз не хочет играть на позиции правого защитника и сообщил об этом главному тренеру «Барселоны» Хави. В связи с этим в СМИ появилась информация о возможном уходе Кунде из каталонского клуба.
Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. В своём первом сезоне за сине-гранатовых 24-летний защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 60 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2023
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:29
-
21:20
-
21:19
-
21:06
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:29
-
20:22
-
20:09
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:55
-
17:39
-
17:28
Партнерский контент