Жюль Кунде сделал заявление относительно своего будущего в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского клуба.

«Чтобы внести ясность: я никогда не просил об уходе, так что никуда не уйду», – написал Кунде на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее Marca стало известно, что француз не хочет играть на позиции правого защитника и сообщил об этом главному тренеру «Барселоны» Хави. В связи с этим в СМИ появилась информация о возможном уходе Кунде из каталонского клуба.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. В своём первом сезоне за сине-гранатовых 24-летний защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 60 млн.

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