«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» назвали стартовые составы на перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Санчо, Марсьяль.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Чуквуэмека, Фернандес, Галлахер, Хаверц, Мудрик, Мадуэке.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.