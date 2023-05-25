«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» назвали стартовые составы на перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Эриксен, Антони, Фернандеш, Санчо, Марсьяль.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Чуквуэмека, Фернандес, Галлахер, Хаверц, Мудрик, Мадуэке.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.
- 25 мая 2023
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:29
-
21:20
-
21:19
-
21:06
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:29
-
20:22
-
20:09
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:55
-
17:39
-
17:28