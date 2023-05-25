Луиш Фигу прокомментировал решение Криштиану Роналду выступать в Саудовской Аравии

Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал решение пятикратного обладателя «Золотого мяча», португальца Криштиану Роналду покинуть европейский футбол и присоединиться к саудовскому «Аль-Насру».

«Решение играть в другой стране с другой культурой и на другом уровне – это личное предпочтение каждого игрока в конце карьеры. Такого рода поступки, которые футболисты совершают в серьёзном возрасте – полностью их личный выбор, и мы должны уважать это», – сказал Фигу в интервью AS.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно текущего сезона. Он успел сыграть в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых сумел забить 14 голов и отдать две голевые передачи. За два тура до конца сезона «Аль-Наср» занимает второе место в лиге, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка.