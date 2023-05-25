Осинькин — о результатах «Крыльев»: не хватило опытных футболистов, от нас уходят лидеры

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результатах команды в текущем сезоне в условиях потери игроков.
«Конечно, невозможно быстро заменить ведущих футболистов. Когда нужно заменить одного или двух игроков без потери качества, это легче. Если уходит много игроков, особенно в нашем случае, когда уходят лидеры, опытные и востребованные футболисты, это другое дело. На каком-то этапе нам как раз опытных игроков и не хватило. Не хватило зрелых, состоявшихся футболистов, которые взяли бы на себя роль лидера.
Я не скажу, что мы как-то сильно просели по игре. Нет такого ощущения, в том числе из-за матчей Кубка, где мы показывали неплохие результаты. Так получилось, что удачно стартовали в Кубке и неудачно — в чемпионате. Находились в одном очке от зоны стыковых матчей. Мы сами понимали, что это не наше место, что с него надо уходить», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 25 мая 2023
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