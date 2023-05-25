«Самое главное – быть слепым и глухим». Черчесов – о тренерской карьере в Венгрии
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Бывший тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался на тему особенностей карьеры менеджера.
«Самое главное – быть слепым и глухим. За полтора года я не прочитал ни слова из того, что обо мне писала венгерская пресса», – сказал Черчесов в интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport.
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Начиная с сезона-2021/2022 он работает наставником «Ференцвароша».
За это время он успел дважды стать чемпионом Венгрии и один раз выиграть национальный кубок. В текущем сезоне «Ференцварош» под его руководством впервые за 47 лет попал в плей-офф еврокубков, дойдя до стадии 1/8 финала Лиги Европы.
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