«Зенит» проведёт турнир с участием «Фенербахче», «Црвены Звезды» и «Нефтчи» летом

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах клуба провести летний предсезонный турнир с участием трёх иностранных команд в Санкт-Петербурге.
«В июле мы ждём на турнир в Санкт-Петербурге «Фенербахче», «Црвену Звезда» и бакинский «Нефтчи», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, «Зенит» в этом сезоне победил в Российской Премьер-Лиге в пятый раз подряд и в девятый раз в истории. Клуб не принимал участия в официальных матчах с иностранными командами после сезона-2021/2022, когда УЕФА запретила российским клубам играть в еврокубках из-за ситуации в Украине.
«Црвену Звезда» в этом сезоне досрочно выиграла сербскую лигу, «Нефтчи» занял третье место по итогам чемпионата Азербайджана, а «Фенербахче» сейчас идёт на втором месте в турецкой Суперлиге, сохраняя математические шансы на чемпионство.
- 25 мая 2023
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