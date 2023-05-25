Черчесов: жизнь – это хобби, а футбол – это жизнь

Бывший тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о карьере в Венгрии, поведав о своей жизненной философии.

«Жизнь – это хобби, а футбол – это жизнь. Я прихожу работать в команду только в том случае, если чувствую, что есть взаимная симпатия и шанс на успех. Чувствую, что у меня и «Ференцвароша» одна группа крови, поэтому я здесь. От этого брака родилось три «ребёнка» – два чемпионских титула и один национальный кубок», – сказал Черчесов во время подкаста Sportrádió.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Начиная с сезона-2021/2022 он работает наставником «Ференцвароша».

В текущем сезоне «Ференцварош» под его руководством впервые за 47 лет попал в плей-офф еврокубков, дойдя до стадии 1/8 финала Лиги Европы.