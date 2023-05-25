Черчесов: жизнь – это хобби, а футбол – это жизнь

Бывший тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о карьере в Венгрии, поведав о своей жизненной философии.
«Жизнь – это хобби, а футбол – это жизнь. Я прихожу работать в команду только в том случае, если чувствую, что есть взаимная симпатия и шанс на успех. Чувствую, что у меня и «Ференцвароша» одна группа крови, поэтому я здесь. От этого брака родилось три «ребёнка» – два чемпионских титула и один национальный кубок», – сказал Черчесов во время подкаста Sportrádió.
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Начиная с сезона-2021/2022 он работает наставником «Ференцвароша».
В текущем сезоне «Ференцварош» под его руководством впервые за 47 лет попал в плей-офф еврокубков, дойдя до стадии 1/8 финала Лиги Европы.
- 25 мая 2023
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:16
-
22:59
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:29
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:29
-
21:20
-
21:19
-
21:06
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:29
-
20:22
-
20:09
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:35
-
19:25
-
19:17
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:50