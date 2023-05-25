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Антони в слезах покинул поле на носилках после столкновения с защитником «Челси»

Антони в слезах покинул поле на носилках после столкновения с защитником «Челси»
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В эти минуты проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте матча вингер «Манчестер Юнайтед» Антони получил тяжёлую травму после столкновения с защитником «Челси» Трево Чалобой. Медики оказали ему первую помощь, он покинул поле на носилках со слезами на глазах.

Матч первого круга текущего сезона АПЛ между этими командами состоялся в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Синие заработали 43 очка по итогам 36 встреч.

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