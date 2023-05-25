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«Челси» выставил на матч с «МЮ» самый молодой состав за всю историю выступлений в АПЛ

«Челси» выставил на матч с «МЮ» самый молодой состав за всю историю выступлений в АПЛ
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Лондонский «Челси» вышел на матч с «Манчестер Юнайтед» в самом молодом составе в истории выступлений клуба в английской Премьер-лиге.

Средний возраст игроков составил 23 года и 238 дней. Это третий случай в истории АПЛ, когда в стартовом составе команды появилось девять игроков моложе 24 лет.

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Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» проходит в эти минуты на стадионе «Олд Траффорд». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). После первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.

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