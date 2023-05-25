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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Рашфорд забил четвёртый гол в матче

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Рашфорд забил четвёртый гол в матче
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В эти минуты проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
25 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Каземиро – 6'   2:0 Марсьяль – 45+5'   3:0 Фернандеш – 73'   4:0 Рашфорд – 78'   4:1 Феликс – 89'

На 78-й минуте матча нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил четвёртый мяч своей команды.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.

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