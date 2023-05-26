«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед», переиграв «Челси» (4:1) в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги, гарантировал себе место в четвёрке сильнейших команд по итогам сезона.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 37 матчах. «Ливерпуль», располагающийся на пятой строчке в таблице АПЛ, заработал 66 очков по итогам 37 игр и уже не сможет подняться выше.

Манкунианцы стали четвёртой командой, которая представит Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов. Ранее участие в главном клубном турнире Европы гарантировали «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл».

«Манчестер Юнайтед» в последний раз играл в Лиге чемпионов в сезоне-2021/2022.