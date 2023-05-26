Англия обыграла Уругвай на молодёжном чемпионате мира
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Завершился матч второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по футболу U20 между сборными Уругвая и Англии. Встреча завершилась победой англичан со счётом 3:2.
Голами в составе победителей отметились Башир Хамфрис, Алфи Девайн и Дарко Гьяби. В составе сборной Уругвая отличились Франко Гонсалес и Матиас Абальдо.
Эта победа стала второй подряд для англичан, они единолично возглавили группу Е с 6 очками после двух матчей. Уругвай располагается на второй строчке, набрав 3 очка.
Англия в рамках заключительного тура группового этапа молодёжного чемпионата мира сыграет с командой Ирака. Сборная Уругвая в третьем туре встретится с Тунисом. Обе встречи состоятся 28 мая.
Молодёжный чемпионат мира U20 проходит в эти дни в Аргентине.
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