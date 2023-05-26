«Ливерпуль» впервые за семь лет не сыграет в Лиге чемпионов

Английский «Ливерпуль» потерял шансы выйти в Лигу чемпионов на сезон-2023/2024.
«Мерсисайдцы», располагающиеся на пятой строчке в таблице АПЛ, заработали 66 очков по итогам 37 туров. После победы над «Челси» «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в таблице чемпионата Англии, набрав 72 очка. «Ньюкасл» ранее гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов – у «сорок» 70 очков. Таким образом, в Лиге чемпионов от АПЛ выступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
За один тур до конца чемпионата «Ливерпуль» гарантировал себе пятое место. В сезоне-2023/2024 он сыграет в Лиге Европы. Также во втором по значимости европейском турнире примет участие «Брайтон». За место в Лиге конференций в последнем туре АПЛ поспорят «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Брентфорд».
В последний раз «Ливерпуль» не играл в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. В Лиге Европы «мерсисайдцы» отметились годом ранее, когда вышли в финал турнира, где уступили «Севилье».
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