Якубко — о Соболеве: четыре матча матча дисквалификации за жест — чересчур

Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался по поводу четырёхматчевой дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева по итогам встречи 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Надо понимать, что Соболев — не Криштиану Роналду и не Симеоне, поэтому, наверное, им можно, а ему — нет. Но в таких играх много эмоций. Футболисты должны держать себя в руках и никуда не улетать в эмоциональном плане. Конечно, неприятно, учитывая, что на это смотрят женщины, дети на трибунах, но, повторю, матч был напряжённый, это дерби. Соболеву не надо было показывать этот жест, однако такое бывает, когда футболисты заводятся. Впрочем, я считаю, что четыре матча матча дисквалификации за это — чересчур. Можно было ограничиться одним матчем, ведь Соболев извинился и сказал, что такое больше не повторится», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».