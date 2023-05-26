Гаджиев: думаю, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за топ-3, Дзюба усилил команду

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».
«Это было ожидаемо, потому что Артём здорово проявил себя весной. Сейчас «Локомотив» — совсем другая команда по сравнению с той, что была в первой части сезона. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за место в тройке. Дзюба однозначно усилил команду. Но самое главное — в клубе появился порядок, поэтому результат не заставил себя ждать», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».
«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.
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