Гаджиев: думаю, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за топ-3, Дзюба усилил команду

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев высказался о продлении контракта нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».

«Это было ожидаемо, потому что Артём здорово проявил себя весной. Сейчас «Локомотив» — совсем другая команда по сравнению с той, что была в первой части сезона. Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» поборется за место в тройке. Дзюба однозначно усилил команду. Но самое главное — в клубе появился порядок, поэтому результат не заставил себя ждать», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.