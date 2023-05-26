Безвыигрышная серия «Челси» на стадионе «МЮ» в чемпионате Англии достигла 10 матчей

«Челси» после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в перенесённой встрече 32-го тура АПЛ продлил свою безвыигрышную серию в матчах «МЮ» на стадионе «Олд Траффорд» в чемпионате Англии до 10 матчей.
В прошлый раз манкунианцы в качестве хозяев поля проиграли лондонцам 5 мая 2013 года со счётом 0:1. С тех «МЮ» и «Челси» провели 10 матчей чемпионата на «Олд Траффорд»: в четырёх случаях побеждал «Манчестер Юнайтед» и ещё шесть встреч закончились вничью.
После 37 туров манкунианцы занимают в АПЛ третье место с 72 очками, опережая на два балла «Ньюкасл». «Челси» находится лишь на 12-й позиции. На счету лондонцев 43 очка. Они уступают 1 балл «Кристал Пэлас», но опережают на два «Вулверхэмптон» и на три «Вест Хэм».
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