Тен Хаг прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Челси» (4:1). После этой победы «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе место в зоне Лиги чемпионов.
«Этот клуб заслужил место в Лиге чемпионов. Мы хотели победить и показали победный настрой. У «Челси» выдающиеся игроки, но в контратаках мы были действительно хороши, по-настоящему опасны. В итоге нам удалось забить четыре гола. Мы должны были забивать больше, но они тоже могли забить. Мы все ещё можем быть третьими по итогам сезона АПЛ. Важно сохранять концентрацию и при этом не получать травм», — приводит слова тен Хага BBC.
В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Матч состоится 28 мая.
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