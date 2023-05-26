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Лэмпард: это плохой год для «Челси», команда нуждается в перестройке

Лэмпард: это плохой год для «Челси», команда нуждается в перестройке
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Это плохой год для клуба. Важно понять, как это можно улучшить. Команда нуждается в перестройке, клуб будет двигаться дальше с точки зрения состава летом. Некоторые вещи нужно улучшить, чтобы выйти на уровень.
Наше количество голов в сезоне показывает, что проблема заключается в том, что мы забиваем недостаточно. Второй тайм показал, почему мы иногда играем в пять защитников», — приводит слова Лэмпарда BBC.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 43 очка. В заключительном туре АПЛ лондонский клуб сыграет с «Ньюкаслом».

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