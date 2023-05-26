Серхио Рамос отказался от предложенного контракта «ПСЖ» с новыми условиями

«ПСЖ» предложил защитнику Серхио Рамосу новый контракт, сообщает Marca.

По данным источника, парижане предложили игроку новый однолетний контракт. При этом по новому контракту «ПСЖ» хочет сократить зарплату футболисту в два раза. Однако, Рамос на данный момент не согласился с этим предложением.

На данный момент Рамос ждёт предложения от других команд. Предполагается, что предложить контракт защитнику может один из клубов Саудовской Аравии.

Напомним, Рамос выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда перешёл из «Реала». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона. В нынешнем сезоне Рамос принять участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 3 гола и 1 результативную передачу.

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