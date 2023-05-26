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Глава Ла Лиги: с расизмом сталкивались Месси и Роналду

Глава Ла Лиги: с расизмом сталкивались Месси и Роналду
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что с проблемой расизма в чемпионате Испании сталкивались Лионель Месси и Криштиану Роналду.

«Когда вы смотрите на это в перспективе и изучаете проблему, вы видите, что крупные игроки являются «мишенями» расистского и гомофобного гнева. Это уже случилось с Месси и Роналду. Винисиус — лучший игрок турнира, на него обрушиваются гнев болельщиков. Его зрелищный футбол вызывает некую неприязнь, но это не значит, что он провокатор», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, ранее форвард «Реала» Винисиус стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) и обвинил руководство Ла Лиги в потакании таким проявлениям.

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