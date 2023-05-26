Глава Ла Лиги: с расизмом сталкивались Месси и Роналду

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что с проблемой расизма в чемпионате Испании сталкивались Лионель Месси и Криштиану Роналду.
«Когда вы смотрите на это в перспективе и изучаете проблему, вы видите, что крупные игроки являются «мишенями» расистского и гомофобного гнева. Это уже случилось с Месси и Роналду. Винисиус — лучший игрок турнира, на него обрушиваются гнев болельщиков. Его зрелищный футбол вызывает некую неприязнь, но это не значит, что он провокатор», — приводит слова Тебаса Sport.es.
Напомним, ранее форвард «Реала» Винисиус стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов во время матча чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) и обвинил руководство Ла Лиги в потакании таким проявлениям.
Футболисты стоимостью от € 100 млн
- 26 мая 2023
-
05:44
-
05:35
-
05:28
-
04:47
-
04:42
-
04:21
-
04:19
-
03:43
-
03:19
-
03:12
-
03:02
-
02:21
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
01:36
-
01:29
-
01:17
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:33
-
00:19
-
00:12
-
00:01
- 25 мая 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:49
-
23:43
-
23:37
-
23:32
-
23:28
-
23:16
-
22:59
-
22:53