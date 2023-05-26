Фабрицио Романо назвал срок финальных переговоров по трансферу Беллингема в «Реал»
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Журналист Фабрицио Романо сообщил на своей странице в Twitter, что завершающие переговоры по переходу 19-летнего английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в мадридский «Реал» состоятся на следующей неделе после окончания чемпионской гонки в Бундеслиге. За тур до окончания чемпионата Германии чёрно-желтые занимают первое место, опережая «Баварию» на два очка.
Романо заявил, что в сделке не будут задействованы другие игроки, а сумма трансфера составит € 100 млн плюс дополнительные выплаты. Ранее он также сообщал, что условия личного контракта Беллингема с «Реалом» согласованы на 100%.
Английский хавбек провёл в нынешнем сезоне за «Боруссию» 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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