Алексей Сутормин: каждый год у «Зенита» есть существенный конкурент

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о конкурентах клуба в Российской Премьер-лиге.
«Каждый год у «Зенита» есть существенный конкурент. Один год ЦСКА, другой год «Краснодар», «Динамо» в том году было близко. Просто на дистанции тяжело конкурировать. «Динамо» до 25-го тура от нас очков пять-шесть отрыв всего имело, а потом три игры проиграли всё. Конкурентов не стало. А в этом году и «Спартак» был, ЦСКА ход набрал. Мы понимали, что всё зависит от нас. И хорошо, что есть зазор, который мы ранее сделали. И заранее стали чемпионами», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
Напомним, «Зенит» в этом сезоне победил в Российской Премьер-Лиге в пятый раз подряд и в девятый раз в истории. Клуб не принимал участия в официальных матчах с иностранными командами после сезона-2021/2022, когда УЕФА запретила российским клубам играть в еврокубках из-за ситуации на Украине.
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